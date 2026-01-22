Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба

просмотров: 117

В Поволжском колледже технологий и менеджмента дан старт новому проекту — «Молодежный клуб общения «#ВМесте». Инициатива стала победителем конкурса «Росмолодёжь.Гранты» и получила поддержку в размере 400 тысяч рублей.Первым шагом стала встреча команды проекта с волонтерами колледжа. Руководитель проекта, студент Глеб Рожков и наставник проекта, социальный педагог Екатерина Фендюр познакомили волонтеров с целями и задачами проекта, целевой аудиторией, а также основными мероприятиями.В рамках встречи прошла презентация настольных игр, закупленных на средства гранта. Участники опробовали как классические игры — шахматы, шашки, морской бой, так и современные — «Имаджинариум», «Каркассон», «Алиас». На выделенные средства также приобретены мебель и мультимедийное оборудование для клуба.