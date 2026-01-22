22 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
10:17 | 22 января
Новый кинозал заработал в музее истории СВО
09:23 | 22 января
В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба

Новости
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба

В Поволжском колледже технологий и менеджмента дан старт новому проекту — «Молодежный клуб общения «#ВМесте». Инициатива стала победителем конкурса «Росмолодёжь.Гранты» и получила поддержку в размере 400 тысяч рублей.

Первым шагом стала встреча команды проекта с волонтерами колледжа. Руководитель проекта, студент Глеб Рожков и наставник проекта, социальный педагог Екатерина Фендюр познакомили волонтеров с целями и задачами проекта, целевой аудиторией, а также основными мероприятиями.

В рамках встречи прошла презентация настольных игр, закупленных на средства гранта. Участники опробовали как классические игры — шахматы, шашки, морской бой, так и современные — «Имаджинариум», «Каркассон», «Алиас». На выделенные средства также приобретены мебель и мультимедийное оборудование для клуба.