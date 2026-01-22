22 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
10:17 | 22 января
Новый кинозал заработал в музее истории СВО
09:23 | 22 января
В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
В 2026 году музей истории СВО запускает цикл еженедельных субботних мероприятий. Гостей ждут интересные лекции, познавательные викторины и увлекательные занятия.

Цикл продолжит открытый музейный кинозал, который откроется 24 января (суббота). В программе — патриотические фильмы:

15:30 — «Быть первым». Документальный фильм, посвященный истории жизни и служения нашего земляка, Героя России А.И. Потапова.

16:30 — «Саныч, я еду на фронт». Фильм рассказывает о судьбах людей, участников специальной военной операции и посвящён четвертой бригаде — «легендарной Четвёрке».

Вход свободный, посещение музея — бесплатное.