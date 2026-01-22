Новый кинозал заработал в музее истории СВО
В 2026 году музей истории СВО запускает цикл еженедельных субботних мероприятий. Гостей ждут интересные лекции, познавательные викторины и увлекательные занятия.
Цикл продолжит открытый музейный кинозал, который откроется 24 января (суббота). В программе — патриотические фильмы:
15:30 — «Быть первым». Документальный фильм, посвященный истории жизни и служения нашего земляка, Героя России А.И. Потапова.
16:30 — «Саныч, я еду на фронт». Фильм рассказывает о судьбах людей, участников специальной военной операции и посвящён четвертой бригаде — «легендарной Четвёрке».
Вход свободный, посещение музея — бесплатное.