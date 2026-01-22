В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада

просмотров: 24

В Саратове проводится расчистка и обработка противогололедными материалами автомагистралей, пешеходных зон и общественных территорий. Особое внимание уделяется подходам к остановочным павильонам и учреждениям соцсферы.В Балаково сегодня ночью сотрудники «Комбината благоустройства» продолжили уборку дорог и тротуаров в центральной, заканальной и островной частях города. Кроме того, проводилась очистка осевых и прилотковых зон дорог на улицах 30 лет Победы, Степной, Телевизионной, Гагарина, Братьев Захаровых, Чапаева и Академика Жук.В плановом режиме коммунальные службы продолжают очищать подходы к пешеходным переходам и остановочные павильоны. Погрузка и вывоз снега запланированы с улиц Академика Жук, Братьев Захаровых, а также от Обелиска.С самого утра коммунальные службы производят очистку тротуаров, пешеходных переходов и остановочных павильонов. Кроме того, коммунальные службы продолжают посыпать дороги и тротуары пескосоляной смесью.Сегодня в благоустройстве города задействовано порядка 40 единиц коммунальной техники и 50 рабочих.В Энгельсе после завершения работ по расширению проезжей части от снега проводят дополнительную ручную очистку.Основное внимание уделяется безопасному и удобному перемещению жителей. Бригады вручную убирают снежные заносы и уплотненный снег с подходов к пешеходным переходам, тротуарам и остановочным площадкам. Это позволяет после прохода техники обеспечить безопасный выход пешеходов с тротуаров и комфортное ожидание транспорта.Параллельно продолжается вывоз снежных масс с улиц города, за вчерашний день вывезено порядка 1 100 кубометров снега.По информации администраций МО «Город Саратов», Балаковского, Энгельсского районов