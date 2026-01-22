22 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
10:27 | 21 января
В музее покажут глиняную сказку Саратовской области
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада

Новости / Новости ЖКХ
В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада


В Саратове проводится расчистка и обработка противогололедными материалами автомагистралей, пешеходных зон и общественных территорий. Особое внимание уделяется подходам к остановочным павильонам и учреждениям соцсферы.

В Балаково сегодня ночью сотрудники «Комбината благоустройства» продолжили уборку дорог и тротуаров в центральной, заканальной и островной частях города. Кроме того, проводилась очистка осевых и прилотковых зон дорог на улицах 30 лет Победы, Степной, Телевизионной, Гагарина, Братьев Захаровых, Чапаева и Академика Жук.

В плановом режиме коммунальные службы продолжают очищать подходы к пешеходным переходам и остановочные павильоны. Погрузка и вывоз снега запланированы с улиц Академика Жук, Братьев Захаровых, а также от Обелиска.

С самого утра коммунальные службы производят очистку тротуаров, пешеходных переходов и остановочных павильонов. Кроме того, коммунальные службы продолжают посыпать дороги и тротуары пескосоляной смесью.

Сегодня в благоустройстве города задействовано порядка 40 единиц коммунальной техники и 50 рабочих.

В Энгельсе после завершения работ по расширению проезжей части от снега проводят дополнительную ручную очистку.

Основное внимание уделяется безопасному и удобному перемещению жителей. Бригады вручную убирают снежные заносы и уплотненный снег с подходов к пешеходным переходам, тротуарам и остановочным площадкам. Это позволяет после прохода техники обеспечить безопасный выход пешеходов с тротуаров и комфортное ожидание транспорта.

Параллельно продолжается вывоз снежных масс с улиц города, за вчерашний день вывезено порядка 1 100 кубометров снега.

По информации администраций МО «Город Саратов», Балаковского, Энгельсского районов