21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
10:27 | 21 января
В музее покажут глиняную сказку Саратовской области
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи

Сегодня на заседании комитета Саратовской областной Думы по социальной политике представлены предложения по внесению изменений в ряд социальных законов области.



Одна из инициатив касается упрощения процедуры получения удостоверения многодетной семьи единого образца. Как рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева, на данный момент удостоверение выдается при условии, если место жительства или место пребывания заявителя и не менее троих его детей находится на территории региона.

«Внесение изменений в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» позволит выдавать удостоверение при наличии регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории Саратовской области у одного из членов многодетной семьи», – отметила первый заместитель министра.

Также законопроектом предложено расширить категорию детей в возрасте до 23 лет, учитываемых в составе многодетной семьи независимо от факта обучения. В настоящее время в эту категорию входят участники специальной военной операции и дети, признанные инвалидами с детства, в возрасте до 23 лет. В случае принятия законопроекта будут добавлены те, кто принимал участие в выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Также на заседании комитета рассматривались технические правки в пять законов Саратовской области, два из которых предусматривают порядок установления льготных статусов и три регулируют предоставление мер социальной поддержки.

Депутаты большинством голосов поддержали данные законопроекты, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального парламента.