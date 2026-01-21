В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
Сегодня на заседании комитета Саратовской областной Думы по социальной политике представлены предложения по внесению изменений в ряд социальных законов области.
Одна из инициатив касается упрощения процедуры получения удостоверения многодетной семьи единого образца. Как рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева, на данный момент удостоверение выдается при условии, если место жительства или место пребывания заявителя и не менее троих его детей находится на территории региона.
«Внесение изменений в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» позволит выдавать удостоверение при наличии регистрации по месту жительства или по месту пребывания на территории Саратовской области у одного из членов многодетной семьи», – отметила первый заместитель министра.
Также законопроектом предложено расширить категорию детей в возрасте до 23 лет, учитываемых в составе многодетной семьи независимо от факта обучения. В настоящее время в эту категорию входят участники специальной военной операции и дети, признанные инвалидами с детства, в возрасте до 23 лет. В случае принятия законопроекта будут добавлены те, кто принимал участие в выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
Также на заседании комитета рассматривались технические правки в пять законов Саратовской области, два из которых предусматривают порядок установления льготных статусов и три регулируют предоставление мер социальной поддержки.
Депутаты большинством голосов поддержали данные законопроекты, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального парламента.
