21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
10:27 | 21 января
В музее покажут глиняную сказку Саратовской области
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков

[b]GS Group назвал финалистов XII Международного конкурса по математике для старшеклассников «Я Решаю!». Количество школьников, которые попробовали свои силы в состязании, уже превысило отметку в 50 тысяч, а число стран, которые представляют участники, приблизилось к двум десяткам. Многие из ребят уже работают в крупнейших российских компаниях, преподают в вузах или запустили собственные стартапы.[b]





Из 6501 участника в заключительный раунд вышли 30 сильнейших. В их числе – одиннадцатиклассник энгельсской школы №21 Влад Моршнев. Чтобы попасть в ТОП-30, участники безупречно решили восемь разноформатных заданий – начиная от привычных текстовых и геометрических задач, заканчивая сложными, связанными с теорией чисел и комбинаторикой. На все – три часа и только одна попытка.

Пять победителей конкурса из числа одиннадцатиклассников станут обладателями именных годовых стипендий от GS Group в размере 180 тыс. рублей. Их выплатят в 2026/2027 учебном году при поступлении в вуз на определенные специальности. Также призеры получат дополнительные баллы при поступлении в один из федеральных университетов.