Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков

[b]GS Group назвал финалистов XII Международного конкурса по математике для старшеклассников «Я Решаю!». Количество школьников, которые попробовали свои силы в состязании, уже превысило отметку в 50 тысяч, а число стран, которые представляют участники, приблизилось к двум десяткам. Многие из ребят уже работают в крупнейших российских компаниях, преподают в вузах или запустили собственные стартапы.[b]Из 6501 участника в заключительный раунд вышли 30 сильнейших. В их числе – одиннадцатиклассник энгельсской школы №21 Влад Моршнев. Чтобы попасть в ТОП-30, участники безупречно решили восемь разноформатных заданий – начиная от привычных текстовых и геометрических задач, заканчивая сложными, связанными с теорией чисел и комбинаторикой. На все – три часа и только одна попытка.Пять победителей конкурса из числа одиннадцатиклассников станут обладателями именных годовых стипендий от GS Group в размере 180 тыс. рублей. Их выплатят в 2026/2027 учебном году при поступлении в вуз на определенные специальности. Также призеры получат дополнительные баллы при поступлении в один из федеральных университетов.