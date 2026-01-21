Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков

21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
16 января 2026 года в муниципальных образованиях Саратовской области состоялась масштабная межведомственная акция «Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Ключевой темой мероприятий стала профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма, в том числе на межнациональной почве, в подростковой и молодежной среде.

Акция стартовала с прямого эфира председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области Анастасии Бороды в социальной сети «ВКонтакте». В ходе трансляции были детально разъяснены правовые последствия за преступления экстремистской и террористической направленности: от публичных призывов и распространения запрещенных материалов до организации диверсий и заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Профилактические мероприятия охватили все общеобразовательные школы, колледжи и учреждения дополнительного образования региона. К работе были привлечены сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, прокуратуры, специалисты в сфере культуры и психологи.

Так, в гимназии №1 г. Балаково классные руководители провели беседы, акцентировав внимание на опасности идеологии ненависти и правилах безопасного поведения в интернете. Ученикам разъяснили уголовную ответственность за экстремистскую деятельность и «телефонный терроризм», а также отработали алгоритмы действий при обнаружении угроз.

В Кировском районе г. Саратова в учебных заведениях, включая колледж «СКПТиАС», прошли лекции, круглые столы и квизы, направленные на формирование осознанного поведения, толерантности и уважения к культурному многообразию.

В Саратовском областном колледже искусств состоялось практическое занятие «За жизнь без терроризма». Студентам показали тематический видеоролик, а с начальником поисково-спасательного отряда городской службы спасения Антоном Каревым они отработали на практике действия в чрезвычайных ситуациях: при нападении «стрелка», угрозе БПЛА или захвате в заложники.

«Эффективно противостоять современным угрозам для подростков можно только сообща. "Единый день профилактики" — это инструмент, который позволяет всем службам сфокусироваться на ключевых рисках и дать молодежи четкие правовые ориентиры. Эти мероприятия не только повышают правовую грамотность подростков, но и служат надежным барьером на пути экстремистских идеологий, защищая наши традиционные ценности», - подвела итоги председатель областной комиссии Анастасия Борода.

