В музее покажут глиняную сказку Саратовской области

просмотров: 115

29 января в музее боевой и трудовой славы на Соколовой горе состоится мероприятие, посвященное саратовской глиняной игрушке.В рамках программы запланирована обширная экспозиция образцов, интерактивный мастер-класс, фольклорное представление, а также возможность пообщаться с Петром Африкантовым и другими мастерами этого ремесла.Потомственный мастер Петр Африкантов занимается возрождением исторической глиняной игрушки Саратовского края. Его работы признаны изделиями народных художественных промыслов и представлены во многих музеях. Скульптурная композиция «Охота с лайками на медведя» включена в фонд ЮНЕСКО.Саратовская глиняная игрушка отличается тем, что она не обжигается, сохраняя естественный цвет глины, украшена ямчатым декором и геометрическим орнаментом, и воплощает бескрайнюю фантазию мастеров в образах людей, животных и сказочных персонажей.Министерство культуры области