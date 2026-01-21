21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
10:27 | 21 января
В музее покажут глиняную сказку Саратовской области
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В музее покажут глиняную сказку Саратовской области

Новости / Культура
В музее покажут глиняную сказку Саратовской области


29 января в музее боевой и трудовой славы на Соколовой горе состоится мероприятие, посвященное саратовской глиняной игрушке.

В рамках программы запланирована обширная экспозиция образцов, интерактивный мастер-класс, фольклорное представление, а также возможность пообщаться с Петром Африкантовым и другими мастерами этого ремесла.

В музее покажут глиняную сказку Саратовской области

Потомственный мастер Петр Африкантов занимается возрождением исторической глиняной игрушки Саратовского края. Его работы признаны изделиями народных художественных промыслов и представлены во многих музеях. Скульптурная композиция «Охота с лайками на медведя» включена в фонд ЮНЕСКО.

Саратовская глиняная игрушка отличается тем, что она не обжигается, сохраняя естественный цвет глины, украшена ямчатым декором и геометрическим орнаментом, и воплощает бескрайнюю фантазию мастеров в образах людей, животных и сказочных персонажей.

Министерство культуры области