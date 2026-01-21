Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию

просмотров: 148

В медико-биологическом лицее Саратова состоялись первые региональные соревнования по скалолазанию на скорость среди школьников от 7 до 15 лет. 107 юных спортсменов представляли 9 команд из различных образовательных учреждений и спортивных секций области.Программа состязаний включала скоростное прохождение двух трасс, а также финальные забеги для восьмерки сильнейших в каждой возрастной категории. Борьба была напряженной: результаты часто определялись десятыми долями секунды.По итогам соревнований первое место в командном зачете разделили сборная «Веды-ОЦЭКИТ» (Медико-биологический лицей и Областной центр экологии, краеведения и туризма) и команда Центральной спортивной школы олимпийского резерва.В личном первенстве победителями стали Артём Темняков, Василиса Захарова, Дмитрий Жминда, Виктория Божко, Максим Якобашвили и Елена Грошева.