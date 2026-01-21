21 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
00:04 | 21 января
Россия в XXI веке: лектор Общества «Знание» в Саратове рассказал о научных прорывах и технологиях будущего
14:44 | 20 января
Комитет семей воинов Отечества региона посетил бойцов в госпитале в Шиханах
14:08 | 20 января
Более сотни школьников проверили свою ловкость и смелость на региональных соревнованиях по скалолазанию
12:53 | 20 января
Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В медико-биологическом лицее Саратова состоялись первые региональные соревнования по скалолазанию на скорость среди школьников от 7 до 15 лет. 107 юных спортсменов представляли 9 команд из различных образовательных учреждений и спортивных секций области.

Программа состязаний включала скоростное прохождение двух трасс, а также финальные забеги для восьмерки сильнейших в каждой возрастной категории. Борьба была напряженной: результаты часто определялись десятыми долями секунды.

По итогам соревнований первое место в командном зачете разделили сборная «Веды-ОЦЭКИТ» (Медико-биологический лицей и Областной центр экологии, краеведения и туризма) и команда Центральной спортивной школы олимпийского резерва.

В личном первенстве победителями стали Артём Темняков, Василиса Захарова, Дмитрий Жминда, Виктория Божко, Максим Якобашвили и Елена Грошева.