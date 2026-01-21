Житель Саратова заплатит крупный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил

просмотров: 160

Ранее сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области в ходе мониторинга сети Интернет в социальной сети на странице одного из пользователей были обнаружены доступные для просмотра и скачивания неограниченному кругу лиц материалы, содержащие признаки дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.Оперативниками было установлено, что пользователем, разместившим указанные комментарии, является 29-летний житель Саратова. На основании собранных сотрудниками ЦПЭ Главка материалов УМВД России по г. Саратову в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.Постановлением Кировского районного суда г. Саратова гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Размещенные комментарии удалены, сообщили правоохранители.