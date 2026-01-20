Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту

просмотров: 152

С 15 по 16 января в конькобежном центре города Коломна прошел второй этап межрегиональных соревнований по конькобежному спорту — Первенство Приволжского федерального округа.В соревнованиях среди юношей и девушек 14–15 лет приняли участие 140 спортсменов из 10 регионов России.Саратовский спортсмен Павел Хрипунов стал серебряным призером первенства, набрав 171,341 очка по сумме четырёх дистанций. На дистанции 500 метров Павел занял шестое место, на 1000 метров показал третий результат, а на дистанциях 1500 и 3000 метров финишировал вторым.Подготовила спортсмена тренер-преподаватель Светлана Ванина.