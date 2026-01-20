20 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
21:03 | 17 января
В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
С 15 по 16 января в конькобежном центре города Коломна прошел второй этап межрегиональных соревнований по конькобежному спорту — Первенство Приволжского федерального округа.

В соревнованиях среди юношей и девушек 14–15 лет приняли участие 140 спортсменов из 10 регионов России.

Саратовский спортсмен Павел Хрипунов стал серебряным призером первенства, набрав 171,341 очка по сумме четырёх дистанций. На дистанции 500 метров Павел занял шестое место, на 1000 метров показал третий результат, а на дистанциях 1500 и 3000 метров финишировал вторым.

Подготовила спортсмена тренер-преподаватель Светлана Ванина.