Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России

Рейтинг Общественных советов при МВД России за 2025 год возглавил участник специальной военной операции из Саратовской области Николай Павлюк.Работу общественников оценивали на платформе «Неравнодушный человек». Первое место списка самых активных членов Общественных советов при МВД России занял Николай Павлюк, член совета при ГУ МВД по Саратовской области.Николай Павлюк – участник СВО и программы «Наши герои», инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Он является первым заместителем председателя по работе с ветеранами Всероссийский федеральной национальной культурной автономии «Белорусы России», членом регионального штаба «Общероссийский народный фронт» и Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области. Также он возглавляет Саратовскую региональную Общественную организацию «Национально-культурный центр «Белорусы Поволжья». Награжден благодарственным письмом губернатора Саратовской области за активную гражданскую позицию и общественные заслуги.«Для меня стало большой честью получить такую высокую оценку общественной работе, которую вел на протяжении прошлого года. 2025 год прошел под знаком начинаний и проектов по различным направлениям. Принимал участие в оказании помощи нашим бойцам, которые выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Отдельный блок - взаимодействие с ветеранами боевых действий, решение тех вопросов, с которыми они сталкиваются. Одним из знаковых моментов стало участие в региональной программе «Наши герои». Знания, полученные во время обучения, помогают осознать масштаб работы, которую проводят органы власти всех уровней», - прокомментировал Николай Павлюк ИА «Регион 64» первое место в рейтинге общественников.Министерство труда и социальной защиты по информации ГУ МВД России по Саратовской области