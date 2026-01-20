20 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
21:03 | 17 января
В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
16 января в Перелюбе состоялось открытие нового здания детской школы искусств. Для проведения капитального ремонта и восстановительных работ были выделены средства в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

«В наступившем году Детская школа искусств села Перелюб вновь станет участником национального проекта «Семья», будут приобретены новые музыкальные инструменты, оборудование, учебная литература. Все это говорит о том, что теперь для наших одаренных детей созданы более комфортные, благоприятные условия, которые повлияют и на качество образовательного процесса. Я уверена, впереди у нас новые горизонты, новые победы и достижения» - отметила министр культуры области Наталия Юрьевна Щелканова.

«Открытие нового здания - начало нового этапа в истории нашей школы. Спасибо вам за доверие и веру в наше будущее», - поблагодарила собравшихся директор школы Надежда Локтионова.

Новое здание стало прекрасным подарком к торжественной дате – 65-летию школы искусств. Отныне более 100 детей села Перелюб смогут в комфортных условиях изучать живопись, хореографическое искусство и игру на народных инструментах и фортепиано.

