В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Саратов являлся крупнейшим эвакуационным центром. Десятки предприятий, учреждений образования и культуры из центральной России и западных областей СССР возобновили свою работу на саратовской земле. В их числе - Ленинградский университет, с которым у Дома-музея Н.Г. Чернышевского сложились наиболее тесные и плодотворные отношения благодаря двум ленинградцам – Владиславу Евгеньеву-Максимову и Валентине Березиной, которые работали в музее с 1942 по 1944 гг.Основу выставки составили материалы фондовой коллекции, относящиеся к этим двум выдающимся личностям.Помимо этого, будут экспонироваться фотографии музейного коллектива военных лет, материалы, относящиеся к празднованию в Саратове 125-летнего юбилея университета в феврале 1944 г. и многое другое.Открытие состоится 20 января в 14.00. Выставка доступна по Пушкинской карте.Министерство культуры области