16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
21:03 | 17 января
В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Саратов являлся крупнейшим эвакуационным центром. Десятки предприятий, учреждений образования и культуры из центральной России и западных областей СССР возобновили свою работу на саратовской земле. В их числе - Ленинградский университет, с которым у Дома-музея Н.Г. Чернышевского сложились наиболее тесные и плодотворные отношения благодаря двум ленинградцам – Владиславу Евгеньеву-Максимову и Валентине Березиной, которые работали в музее с 1942 по 1944 гг.

Основу выставки составили материалы фондовой коллекции, относящиеся к этим двум выдающимся личностям.

Помимо этого, будут экспонироваться фотографии музейного коллектива военных лет, материалы, относящиеся к празднованию в Саратове 125-летнего юбилея университета в феврале 1944 г. и многое другое. 

Открытие состоится 20 января в 14.00. Выставка доступна по Пушкинской карте.

