Волонтеры помогли матери погибшего бойца
Активисты Ртищевского муниципального отделения Волонтёрской роты «Боевое братство» вместе со старшими товарищами из местного отделения «Боевого братства» организовали акцию по уборке снега. Волонтеры очистили от снега придомовую территорию, прилегающую к дому матери погибшего бойца, участвовавшего в специальной военной операции.
«Этот коллективный труд стал символом заботы и уважения к семьям наших защитников. Участники мероприятия показали, что готовность прийти на помощь близким людям объединяет сердца и укрепляет дух народа», - рассказали представители волонтерской организации.