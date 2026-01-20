Волонтеры помогли матери погибшего бойца

просмотров: 196

Активисты Ртищевского муниципального отделения Волонтёрской роты «Боевое братство» вместе со старшими товарищами из местного отделения «Боевого братства» организовали акцию по уборке снега. Волонтеры очистили от снега придомовую территорию, прилегающую к дому матери погибшего бойца, участвовавшего в специальной военной операции.«Этот коллективный труд стал символом заботы и уважения к семьям наших защитников. Участники мероприятия показали, что готовность прийти на помощь близким людям объединяет сердца и укрепляет дух народа», - рассказали представители волонтерской организации.