20 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
21:03 | 17 января
В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
Активисты Ртищевского муниципального отделения Волонтёрской роты «Боевое братство» вместе со старшими товарищами из местного отделения «Боевого братства» организовали акцию по уборке снега. Волонтеры очистили от снега придомовую территорию, прилегающую к дому матери погибшего бойца, участвовавшего в специальной военной операции.

«Этот коллективный труд стал символом заботы и уважения к семьям наших защитников. Участники мероприятия показали, что готовность прийти на помощь близким людям объединяет сердца и укрепляет дух народа», - рассказали представители волонтерской организации.