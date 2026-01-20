20 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
16:53 | 19 января
Павел Хрипунов — серебряный призер межрегиональных соревнований по конькобежному спорту
13:00 | 19 января
Детская школа искусств села Перелюб получила новое здание
12:26 | 19 января
Участник региональной программы «Наши герои» Николай Павлюк возглавил рейтинг общественников при МВД России
11:09 | 19 января
В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Саратовские ленинградцы».
10:21 | 19 января
Волонтеры помогли матери погибшего бойца
09:31 | 19 января
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья
21:03 | 17 января
В детском саду №15 г. Красноармейска отметили Рождество Христово
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводятся в 59 медицинских организациях во всех муниципальных районах области. За 12 месяцев прошлого года профилактическими мероприятиями в области охвачено порядка 1,2 млн человек, что составляет 100% от подлежащих.

Регулярные медицинские осмотры рекомендованы всем взрослым старше 18 лет: до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, при этом ежегодно необходимо проходить профилактический медицинский осмотр, а после 40 лет диспансеризация показана каждый год. При наличии показаний врач может направить пациента на второй этап диспансеризации, включающий дополнительные обследования и консультации узких специалистов. Основная цель диспансеризации — раннее выявление онкологических, сердечно-сосудистых, сахарного диабета и других неинфекционных заболеваний.

По результатам проведенных в рамках диспансеризации исследований впервые выявлено более 37 тыс. случаев болезней системы кровообращения, порядка 4 тыс. случаев сахарного диабета, более 2 тыс. случаев злокачественных новообразований, большинство из них на 1–2 стадии.

Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций по проведению диспансеризации. Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках — в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием. Первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения.

«Оценить состояние своего здоровья можно бесплатно, а чем раньше поставлен диагноз, тем благоприятнее прогноз лечения и эффективнее контроль над заболеванием. Пройдите диспансеризацию! Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, пройти диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно!», — призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.