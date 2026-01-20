Итоги диспансеризации 2025: 1,2 млн жителей Саратовской области прошли плановую проверку здоровья

просмотров: 180

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводятся в 59 медицинских организациях во всех муниципальных районах области. За 12 месяцев прошлого года профилактическими мероприятиями в области охвачено порядка 1,2 млн человек, что составляет 100% от подлежащих.Регулярные медицинские осмотры рекомендованы всем взрослым старше 18 лет: до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, при этом ежегодно необходимо проходить профилактический медицинский осмотр, а после 40 лет диспансеризация показана каждый год. При наличии показаний врач может направить пациента на второй этап диспансеризации, включающий дополнительные обследования и консультации узких специалистов. Основная цель диспансеризации — раннее выявление онкологических, сердечно-сосудистых, сахарного диабета и других неинфекционных заболеваний.По результатам проведенных в рамках диспансеризации исследований впервые выявлено более 37 тыс. случаев болезней системы кровообращения, порядка 4 тыс. случаев сахарного диабета, более 2 тыс. случаев злокачественных новообразований, большинство из них на 1–2 стадии.Для удобства жителей внесены изменения в график работы медицинских организаций по проведению диспансеризации. Работа городских поликлиник организована в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках — в утренние часы по субботам. Кроме того, в районных больницах в один из дней недели организован «вечерний» прием. Первый этап диспансеризации можно пройти в день обращения.«Оценить состояние своего здоровья можно бесплатно, а чем раньше поставлен диагноз, тем благоприятнее прогноз лечения и эффективнее контроль над заболеванием. Пройдите диспансеризацию! Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, пройти диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно!», — призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.