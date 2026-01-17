Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире

просмотров: 237

Команда пятых классов саратовского физико-технического лицея №1 «Эврика!» приняла участие в Межрегиональном турнире математических боев «Вектор Знаний – 2026». Интеллектуальные состязания проходили в Челябинске и собрали сильнейшие школьные сборные. В напряженной борьбе саратовские пятиклассники под руководством учителя математики Юлии Лапиной одержали победу над командами из крупнейших научно-образовательных центров, заняв первое место.На протяжении пяти дней, уделяя решению задач по пять-шесть часов в сутки, юные математики демонстрировали глубокие знания, логическое мышление и умение грамотно защищать свои решения. Жюри неоднократно отмечало силу саратовских команд и их способность ясно излагать мысли в столь юном возрасте. Победу лицею принесли Григорий Евтенко, Павел Тарасов, Григорий Силин, Александра Даминова, Злата Давтян и Алёна Панова. Также в турнире успешно выступила команда шестиклассников «ФиТиЛь» под руководством педагога Марины Давыдовой, показав отличный уровень подготовки.«Эта победа — закономерный результат упорного труда ребят и их уверенности в своих силах. Они с честью представили не только лицей, но и весь Саратов, доказав, что наш регион готов готовить интеллектуальную элиту страны», — поделилась эмоциями педагог-руководитель Юлия Лапина.Помимо командных успехов, лицеисты также отличились в личной олимпиаде, получив дипломы и почетные грамоты.