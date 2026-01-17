17 ЯНВАРЯ 2026 СУББОТА
Новости
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
11:26 | 16 января
Петровские школьники освоят дроны и военно-прикладные навыки благодаря президентскому гранту
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Команда пятых классов саратовского физико-технического лицея №1 «Эврика!» приняла участие в Межрегиональном турнире математических боев «Вектор Знаний – 2026». Интеллектуальные состязания проходили в Челябинске и собрали сильнейшие школьные сборные. В напряженной борьбе саратовские пятиклассники под руководством учителя математики Юлии Лапиной одержали победу над командами из крупнейших научно-образовательных центров, заняв первое место.

На протяжении пяти дней, уделяя решению задач по пять-шесть часов в сутки, юные математики демонстрировали глубокие знания, логическое мышление и умение грамотно защищать свои решения. Жюри неоднократно отмечало силу саратовских команд и их способность ясно излагать мысли в столь юном возрасте. Победу лицею принесли Григорий Евтенко, Павел Тарасов, Григорий Силин, Александра Даминова, Злата Давтян и Алёна Панова. Также в турнире успешно выступила команда шестиклассников «ФиТиЛь» под руководством педагога Марины Давыдовой, показав отличный уровень подготовки.

«Эта победа — закономерный результат упорного труда ребят и их уверенности в своих силах. Они с честью представили не только лицей, но и весь Саратов, доказав, что наш регион готов готовить интеллектуальную элиту страны», — поделилась эмоциями педагог-руководитель Юлия Лапина.

Помимо командных успехов, лицеисты также отличились в личной олимпиаде, получив дипломы и почетные грамоты.