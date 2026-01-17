17 ЯНВАРЯ 2026 СУББОТА
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года

В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года

В социально-оздоровительный центр «Лазурный» заехала первая смена – 210 ребят, состоящих на диспансерном учете из разных районов области.

Министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что для ребят будут организованы развлекательные, культурные и спортивные мероприятия, заработают 15 кружков.

Кроме того, отдыхающие пройдут по показаниям физиотерапевтические процедуры, в их числе: магнито- и лазеротерапия, светолечение, ультразвуковая терапия, амплипульстерапия, дарсенвализация, лечебный электрофорез, галокамера.

«Важно, что ребята продолжат обучение по основным школьным предметам, которое будут проводить опытные педагоги. В первый день дети уже распределились по отрядам, прошли тренинги на знакомство, узнали о внутренних правилах. Сегодня уже начались оздоровительные процедуры. Желаю им хорошего отдыха. Отмечу, в этом году министерство труда и социальной защиты организует отдых и оздоровление для 22,5 тысячи детей, состоящих на диспансерном учете, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обратиться за бесплатными путевками можно в управление социальной поддержки населения по месту жительства», – прокомментировал министр.