Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»

Союз охраны птиц России приглашает саратовцев присоединиться к ежегодной Всероссийской акции по среднезимнему учету водоплавающих и околоводных птиц «Серая шейка-2026».

В этом году учет будет проводиться с 17 по 18 января. В эти два дня необходимо посетить водоем с незамерзающим участком воды и посчитать всех водных и околоводных птиц на нем. Визуальный подсчёт лучше дублировать фотосъёмкой.

Итоговые материалы исследования должны содержать следующие данные:
- дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населённом пункте находится водоём или какой населённый пункт ближайший к водоёму);
- название водоёма или группы водоёмов;
- маршрут: начальный пункт - конечный пункт;
- погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту;
- площадь водоема или длина и ширина участка реки;
- ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.);
- число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;
- поведение птиц, их отношение к человеку;
- дополнительная информация (если есть);
- ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Результаты наблюдений необходимо направить региональному координатору акции Антончикову Александру Николаевичу в социальной сети «ВКонтакте» или по электронной почте rbcusb@yandex.ru. Также через него участники акции могут получить именное электронное свидетельство участника.

«По прогнозам синоптиков, 17-18 января ожидаются морозы. Очень важно помогать пернатым пережить этот суровый сезон, подкармливая их. Потому что из-за низких температур большинство естественных источников питания становятся недоступными», - сообщил Александр Антончиков.

Кроме того, в рамках акции проводится фотоконкурс «Утиное селфи».

Фотографии, сделанные во время акции, будут приниматься в сообществе Союза охраны птиц России в социальной сети «ВКонтакте» с 17 января по 1 февраля 2026 г. Их нужно загружать в фотоальбом соответствующей номинации:
- «Массовка» (самое большое скопление водоплавающих);
- «Рядом с птицами» (самое большое скопление водоплавающих и людей);
- «Хвосты над водой» (самое большое количество уток, кормящихся вниз головой) ;
- «Особый ракурс» (самая оригинальная фотография, включая селфи на фоне водоплавающих);
- «Редкий вид» (фото с водоплавающей или околоводной птицей из Красной книги России).

Во время подсчета птиц важно помнить об этичном и бережном отношении к пернатым. Подробнее - на сайте Союза охраны птиц России.

