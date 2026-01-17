Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»

просмотров: 314

Союз охраны птиц России приглашает саратовцев присоединиться к ежегодной Всероссийской акции по среднезимнему учету водоплавающих и околоводных птиц «Серая шейка-2026».В этом году учет будет проводиться с 17 по 18 января. В эти два дня необходимо посетить водоем с незамерзающим участком воды и посчитать всех водных и околоводных птиц на нем. Визуальный подсчёт лучше дублировать фотосъёмкой.Итоговые материалы исследования должны содержать следующие данные:- дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населённом пункте находится водоём или какой населённый пункт ближайший к водоёму);- название водоёма или группы водоёмов;- маршрут: начальный пункт - конечный пункт;- погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту;- площадь водоема или длина и ширина участка реки;- ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.);- число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;- поведение птиц, их отношение к человеку;- дополнительная информация (если есть);- ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.Результаты наблюдений необходимо направить региональному координатору акции Антончикову Александру Николаевичу в социальной сети «ВКонтакте» или по электронной почте rbcusb@yandex.ru. Также через него участники акции могут получить именное электронное свидетельство участника.«По прогнозам синоптиков, 17-18 января ожидаются морозы. Очень важно помогать пернатым пережить этот суровый сезон, подкармливая их. Потому что из-за низких температур большинство естественных источников питания становятся недоступными», - сообщил Александр Антончиков.Кроме того, в рамках акции проводится фотоконкурс «Утиное селфи».Фотографии, сделанные во время акции, будут приниматься в сообществе Союза охраны птиц России в социальной сети «ВКонтакте» с 17 января по 1 февраля 2026 г. Их нужно загружать в фотоальбом соответствующей номинации:- «Массовка» (самое большое скопление водоплавающих);- «Рядом с птицами» (самое большое скопление водоплавающих и людей);- «Хвосты над водой» (самое большое количество уток, кормящихся вниз головой) ;- «Особый ракурс» (самая оригинальная фотография, включая селфи на фоне водоплавающих);- «Редкий вид» (фото с водоплавающей или околоводной птицей из Красной книги России).Во время подсчета птиц важно помнить об этичном и бережном отношении к пернатым. Подробнее - на сайте Союза охраны птиц России.Министерство природных ресурсов и экологии области