17 ЯНВАРЯ 2026 СУББОТА
Новости
17:00 | 16 января
Саратовские лицеисты завоевали «золото» на престижном межрегиональном турнире
16:25 | 16 января
В Саратовской области стартовала оздоровительная кампания 2026 года
12:00 | 16 января
Саратовцев приглашают принять участие в подсчете водоплавающих и околоводных птиц и сделать «Утиное селфи»
11:26 | 16 января
Петровские школьники освоят дроны и военно-прикладные навыки благодаря президентскому гранту
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Петровские школьники освоят дроны и военно-прикладные навыки благодаря президентскому гранту

Новости
Петровские школьники освоят дроны и военно-прикладные навыки благодаря президентскому гранту


Школьники Петровского района получат возможность освоить управление беспилотниками и приобрести базовые военно-прикладные навыки в рамках нового образовательного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.

Инициатива «Мобилизация патриотизма 2.0», разработанная Юлией Малышевой – руководителем центра «Точка роста» при МОУ СОШ № 3, стала победителем первого конкурса грантов 2026 года.

Проект направлен на знакомство подростков с современными технологиями и формирование у них практических знаний в области безопасности. В частности, ребята научатся управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и получат навыки распознавания и реагирования при обнаружении дронов.

Юлия Малышева рассказала:
«Мы хотим, чтобы ребята из Петровска освоили управление дронами и умели защитить себя при встрече с беспилотником, а для сельских школьников мы организуем выездные занятия по сборке-разборке АКМ и стрельбе из пневматической винтовки».

Реализация проекта начнётся в июле 2026 года. На базе школы № 3 будет оборудована специализированная площадка для обучения работе с БПЛА, где смогут заниматься до 200 учащихся. С сентября в центре «Точка роста» заработают кружки по сборке беспилотников. Лучшие участники программы отправятся на стажировку в Пензенский колледж.

Охватят занятия и учащихся сельских школ – из посёлка Пригородный, сёл Кожевино и Новозахаркино. Для них организуют выездные тренировки по военно-прикладной подготовке, включая сборку и разборку автомата Калашникова (АКМ) и стрельбу из пневматической винтовки.

Завершится проект в мае 2027 года «Днём открытых дверей» в школе № 3. Посетители узнают подробности о программе, смогут увидеть демонстрации работы с БПЛА и ознакомиться с расписанием тренировок. Мероприятие также станет возможностью записать детей на занятия в новом учебном году.