Петровские школьники освоят дроны и военно-прикладные навыки благодаря президентскому гранту

Школьники Петровского района получат возможность освоить управление беспилотниками и приобрести базовые военно-прикладные навыки в рамках нового образовательного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.Инициатива «Мобилизация патриотизма 2.0», разработанная Юлией Малышевой – руководителем центра «Точка роста» при МОУ СОШ № 3, стала победителем первого конкурса грантов 2026 года.Проект направлен на знакомство подростков с современными технологиями и формирование у них практических знаний в области безопасности. В частности, ребята научатся управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и получат навыки распознавания и реагирования при обнаружении дронов.Юлия Малышева рассказала:«Мы хотим, чтобы ребята из Петровска освоили управление дронами и умели защитить себя при встрече с беспилотником, а для сельских школьников мы организуем выездные занятия по сборке-разборке АКМ и стрельбе из пневматической винтовки».Реализация проекта начнётся в июле 2026 года. На базе школы № 3 будет оборудована специализированная площадка для обучения работе с БПЛА, где смогут заниматься до 200 учащихся. С сентября в центре «Точка роста» заработают кружки по сборке беспилотников. Лучшие участники программы отправятся на стажировку в Пензенский колледж.Охватят занятия и учащихся сельских школ – из посёлка Пригородный, сёл Кожевино и Новозахаркино. Для них организуют выездные тренировки по военно-прикладной подготовке, включая сборку и разборку автомата Калашникова (АКМ) и стрельбу из пневматической винтовки.Завершится проект в мае 2027 года «Днём открытых дверей» в школе № 3. Посетители узнают подробности о программе, смогут увидеть демонстрации работы с БПЛА и ознакомиться с расписанием тренировок. Мероприятие также станет возможностью записать детей на занятия в новом учебном году.