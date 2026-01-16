16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска

15 января в день празднования Дня Волжского казачьего войска в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла серия воспитательных мероприятий, направленных на приобщение учащихся к истории и традициям казачества, укрепление патриотического духа и формирование готовности к служению Отечеству.

Для учащихся 5–7 классов были организованы музейные занятия, на которых юные казаки вспомнили исторические истоки Волжского казачьего войска, обсудили значение и происхождение казачьей символики, а также поговорили о духовных традициях и идеале казачьего братства.

Старшеклассники – воспитанники 8–11 казачьих классов, приняли участие в лектории под названием «Наследники казачьей славы». В ходе встречи ребята обсудили ратные подвиги предков, доблестный путь служения казачества России и православной вере, а также актуальные задачи современного казачества.

Особое внимание участники уделили официальному Поздравлению атамана Волжского казачьего войска, казачьего полковника Константина Давитьяна, адресованному всем казакам в связи с празднованием Дня войска.

Организаторами мероприятий выступили учащиеся казачьих классов: 5 «Б», 5 «Г», 7 «А» и 8 «А», под руководством Киреева Андрея, Герасимова Максима и Дегтяренко Тимофея.

«Слава Богу, что мы – казаки!», прозвучало в завершение дня, став искренним выражением гордости за принадлежность к многовековой традиции служения Родине.