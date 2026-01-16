В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска

просмотров: 175

15 января в день празднования Дня Волжского казачьего войска в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошла серия воспитательных мероприятий, направленных на приобщение учащихся к истории и традициям казачества, укрепление патриотического духа и формирование готовности к служению Отечеству.Для учащихся 5–7 классов были организованы музейные занятия, на которых юные казаки вспомнили исторические истоки Волжского казачьего войска, обсудили значение и происхождение казачьей символики, а также поговорили о духовных традициях и идеале казачьего братства.Старшеклассники – воспитанники 8–11 казачьих классов, приняли участие в лектории под названием «Наследники казачьей славы». В ходе встречи ребята обсудили ратные подвиги предков, доблестный путь служения казачества России и православной вере, а также актуальные задачи современного казачества.Особое внимание участники уделили официальному Поздравлению атамана Волжского казачьего войска, казачьего полковника Константина Давитьяна, адресованному всем казакам в связи с празднованием Дня войска.Организаторами мероприятий выступили учащиеся казачьих классов: 5 «Б», 5 «Г», 7 «А» и 8 «А», под руководством Киреева Андрея, Герасимова Максима и Дегтяренко Тимофея.«Слава Богу, что мы – казаки!», прозвучало в завершение дня, став искренним выражением гордости за принадлежность к многовековой традиции служения Родине.