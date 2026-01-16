16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
Молодые люди, у которых есть Пушкинская карта, могут бесплатно посетить спектакли, музеи, концертные залы, увидеть кинопремьеры, на деньги, выделенные на культурный досуг государством. Сотни культурный событий собраны в афише событий, доступных по Пушкинской карте.

Любой желающий может спланировать культурный досуг в своем регионе. На карту в 2026 г. уже поступили 5000 рублей.

Национальный проект «Семья», инициированный Президентом РФ В.В. Путиным, стал значимым шагом в популяризации культуры среди молодежи и формировании осознанного отношения к семейным ценностям.

Афиша составлена таким образом, чтобы каждый желающий смог найти что-то, интересное ему. В январе Саратовская областная филармония имени А. Шнитке будет рада видеть держателей Пушкинских карт на концерте Академического симфонического оркестра «История Салтыкова – одного Щедрина». Единственный концерт с участием заслуженного артиста России Даниила Спиваковского посвящен 200 – летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова – Щедрина.

23 января благодаря Пушкинской карте можно стать участником проекта "Театр малых форм". Спектакль «Демон» посвящается 105-летию Саратовской театральной школы. Величайшее произведение русской классики XIX века – поэма М.Ю.Лермонтова «Демон» получила свое оригинальное воплощение в курсовом спектакле студентов lll курса мастерской доцента О.Н.Загуменнова и преподавателя кафедры мастерства актера П.С.Лазарева. Спектакль пройдет в аудитории Саратовского Театрального института. Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке: https://saratov.kassir.ru/teatr/demon-10#3581000

В январской афише театра кукол «Теремок» 12 спектаклей и больших премьер, доступных по Пушкинской карте. Театральные постановки рассчитаны на зрителей разного возраста. Смотрите афишу января и выбирайте спектакли по душе (https://clck.ru/3QPutC).

Активно работает с Пушкинской картой открытая после реконструкции Малая сцена Саратовского Театра юного зрителя. В ближайшее время нас всех ждет премьера «Достоевский. Бунт» (https://t.me/tuzkiseleva/925) — дипломная работа студентов курса Олега Загумённого.

Послушать музыку и оперы, посмотреть выставки и спектакли, — портал «Культура.РФ» ежедневно публикует самые интересные события 2026 года , куда можно сходить по Пушкинской карте в Саратовской области.

На портале Культура.рф можно отслеживать киноновинки сезона. В прокат в новом году вышли семейные фильмы «Волчок», «Семьянин», комедии «Невероятные приключения Шурика», «Роман с того света», «Шальная императрица» и «Ёлки 12». На кино из бюджета Пушкинской карты можно потратить до 2 тысяч рублей в год.