Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино

Молодые люди, у которых есть Пушкинская карта, могут бесплатно посетить спектакли, музеи, концертные залы, увидеть кинопремьеры, на деньги, выделенные на культурный досуг государством. Сотни культурный событий собраны в афише событий, доступных по Пушкинской карте.Любой желающий может спланировать культурный досуг в своем регионе. На карту в 2026 г. уже поступили 5000 рублей.Национальный проект «Семья», инициированный Президентом РФ В.В. Путиным, стал значимым шагом в популяризации культуры среди молодежи и формировании осознанного отношения к семейным ценностям.Афиша составлена таким образом, чтобы каждый желающий смог найти что-то, интересное ему. В январе Саратовская областная филармония имени А. Шнитке будет рада видеть держателей Пушкинских карт на концерте Академического симфонического оркестра «История Салтыкова – одного Щедрина». Единственный концерт с участием заслуженного артиста России Даниила Спиваковского посвящен 200 – летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова – Щедрина.23 января благодаря Пушкинской карте можно стать участником проекта "Театр малых форм". Спектакль «Демон» посвящается 105-летию Саратовской театральной школы. Величайшее произведение русской классики XIX века – поэма М.Ю.Лермонтова «Демон» получила свое оригинальное воплощение в курсовом спектакле студентов lll курса мастерской доцента О.Н.Загуменнова и преподавателя кафедры мастерства актера П.С.Лазарева. Спектакль пройдет в аудитории Саратовского Театрального института. Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке: https://saratov.kassir.ru/teatr/demon-10#3581000В январской афише театра кукол «Теремок» 12 спектаклей и больших премьер, доступных по Пушкинской карте. Театральные постановки рассчитаны на зрителей разного возраста. Смотрите афишу января и выбирайте спектакли по душе (https://clck.ru/3QPutC).Активно работает с Пушкинской картой открытая после реконструкции Малая сцена Саратовского Театра юного зрителя. В ближайшее время нас всех ждет премьера «Достоевский. Бунт» (https://t.me/tuzkiseleva/925) — дипломная работа студентов курса Олега Загумённого.Послушать музыку и оперы, посмотреть выставки и спектакли, — портал «Культура.РФ» ежедневно публикует самые интересные события 2026 года , куда можно сходить по Пушкинской карте в Саратовской области.На портале Культура.рф можно отслеживать киноновинки сезона. В прокат в новом году вышли семейные фильмы «Волчок», «Семьянин», комедии «Невероятные приключения Шурика», «Роман с того света», «Шальная императрица» и «Ёлки 12». На кино из бюджета Пушкинской карты можно потратить до 2 тысяч рублей в год.