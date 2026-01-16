16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов

Новости
В пункте отбора на военную службу по контракту города Саратова рассказали об особых условиях службы по контракту в войсках беспилотных систем (БпС) — новом роде войск Вооруженных сил России.

В войска БпС набирают не только операторов БПЛА, но и специалистов радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, связи, IТ-специалистов, саперов, медиков, водителей.

Рассматриваются кандидатуры в возрасте от 18 до 45 лет с категориями здоровья «А» или «Б» и наличием среднего полного образования.

Для всех военнослужащих БпС предусмотрено заключение специального контракта сроком на 1 год с возможностью увольнения либо продления по желанию военнослужащего.

Обязательное условие - обучение по программе специальной подготовки специалистов беспилотных систем в учебной сети Министерства обороны Российской Федерации.

Поэтапная подготовка проводится в течение двух месяцев: начиная с обучения в образовательных учреждениях региона, затем - подготовка к боевому применению БПЛА в составе расчетов и подразделений на полигонах Минобороны РФ с обязательной проверкой на соответствие установленным квалификационным требованиям.

Военнослужащие получают уникальные знания и навыки по применению беспилотных систем, востребованные, как в Минобороны России, так и в других силовых ведомствах, а также во многих отраслях экономики.

Прошедшие обучение проходят службу только в войсках беспилотных систем, их запрещается направлять на иные должности в другие подразделения. Выполнение боевых задач осуществляется на удалении от линии непосредственного соприкосновения с противником.

Военнослужащие по контракту в войсках беспилотных систем имеют право на получение единовременных федеральной, региональной и муниципальной выплат. С учетом всех выплат они могут получить от 4,2 млн рублей за первый год службы. Кроме того, военнослужащие также получают выплаты за уничтожение вооружения и военной техники противника в размере до 500 тыс. руб. в зависимости от образца вооружения.