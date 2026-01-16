16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел

Реализация региональных программ в сфере ЖКХ - это важнейший драйвер развития наших поселений. В этом уверен председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве области, член Совета Союза управляющих организаций Саратовской области Максим Марков.

«Среди таких программ, инициированных Губернатором Романом Бусаргиным - установка в школах и детских садах водоочистного оборудования и водообеспечение сельского населения. Эти программы показали свою необходимость и эффективность. Только в прошлом году качество воды улучшили для 3 тысяч учащихся, а в селах и поселках 6 районов обновили 20 км водопроводных сетей.

Все мы знаем, что износ наших коммунальных сетей довольно высок, в небольших поселках и селах эта проблема стоит особенно остро. Из-за устаревшего оборудования и частых порывов люди подолгу остаются без самой необходимой услуги - нормальной чистой воды. Региональные программы в ЖКХ - это не просто ремонт труб, устройство пожарных гидрантов и установка фильтров в школах - это инвестиции в наше будущее. Только такой системный подход обеспечит социальную стабильность и создание комфортной среды», - заявил Максим Марков.