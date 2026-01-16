16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»

Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»

Сказано-сделано-экспортировано

В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»

Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы

В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»

Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным

Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области


Сегодня в Саратове подвели итоги девятого конкурса детского рисунка, посвящённого архитектурному наследию России. Торжественная церемония награждения прошла в стенах кинотеатра «Победа», где собрались авторы лучших работ, их наставники и почётные гости.




Юные художники представили на суд жюри свои картины, изображающие известные памятники истории и культуры. География работ в этом году охватила как знаковые сооружения страны — Московский Кремль и Собор Василия Блаженного, Дмитриевский собор во Владимире, Дом Зингера в Санкт-Петербурге, усадьбу «Архангельское» в Московской области, — так и любимые здания родного края: консерваторию, Дом книги, мемориальный комплекс «Журавли», автогараж Соколова и Иванова, торговый дом Бендера, детскую больницу Поздеевой, цирк, дом Никитина, дом Шерстобитова и многие другие. Каждый рисунок стал личным открытием истории, воплощённым в красках и карандашах.

Обладателями Гран-при стали десять ребят. Среди них Анна Гуськова (10 лет), изобразившая здание кинотеатра «Победа»; Виолетта Дворникова (14 лет), запечатлевшая Казанский собор; Алиса Жиляева (14 лет), создавшая коллаж, посвящённый саратовской архитектуре; Ольга Казакова (15 лет) с акварельным рисунком дома Сатова; Анастасия Фетисова (14 лет) и Виктория Юрова (14 лет) с яркими картинами Собора Василия Блаженного и Исаакиевского собора.

Участники праздника также получили памятные подарки от партнёров мероприятия.

«Эти работы — не просто копии, это диалог поколений: напутствие предков и осмысление ценности труда, знаний и красоты потомками, — отметила заместитель председателя комитета культурного наследия Вера Афанасьева. — За девять лет конкурс объединил почти две тысячи ребят. Это прекрасная традиция, которая помогает воспитывать вдумчивых и творческих хранителей нашего наследия».

Торжественное мероприятие стало ярким финалом конкурса, который обязательно продолжится и в следующем году станет десятым, юбилейным.

Комитет культурного наследия области