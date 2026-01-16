В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия

просмотров: 154

Юные художники представили на суд жюри свои картины, изображающие известные памятники истории и культуры. География работ в этом году охватила как знаковые сооружения страны — Московский Кремль и Собор Василия Блаженного, Дмитриевский собор во Владимире, Дом Зингера в Санкт-Петербурге, усадьбу «Архангельское» в Московской области, — так и любимые здания родного края: консерваторию, Дом книги, мемориальный комплекс «Журавли», автогараж Соколова и Иванова, торговый дом Бендера, детскую больницу Поздеевой, цирк, дом Никитина, дом Шерстобитова и многие другие. Каждый рисунок стал личным открытием истории, воплощённым в красках и карандашах.Обладателями Гран-при стали десять ребят. Среди них Анна Гуськова (10 лет), изобразившая здание кинотеатра «Победа»; Виолетта Дворникова (14 лет), запечатлевшая Казанский собор; Алиса Жиляева (14 лет), создавшая коллаж, посвящённый саратовской архитектуре; Ольга Казакова (15 лет) с акварельным рисунком дома Сатова; Анастасия Фетисова (14 лет) и Виктория Юрова (14 лет) с яркими картинами Собора Василия Блаженного и Исаакиевского собора.Участники праздника также получили памятные подарки от партнёров мероприятия.«Эти работы — не просто копии, это диалог поколений: напутствие предков и осмысление ценности труда, знаний и красоты потомками, — отметила заместитель председателя комитета культурного наследия Вера Афанасьева. — За девять лет конкурс объединил почти две тысячи ребят. Это прекрасная традиция, которая помогает воспитывать вдумчивых и творческих хранителей нашего наследия».Торжественное мероприятие стало ярким финалом конкурса, который обязательно продолжится и в следующем году станет десятым, юбилейным.Комитет культурного наследия области