Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram

Новости
Уважаемые жители региона! Обращаем ваше внимание на то, что вновь участились случаи обращения мошенников от лица Госжилинспекции (ГЖИ) в личных сообщениях и домовых чатах в мессенджере Telegram.



Сотрудники Госжилинспекции не ведут переписку и не принимают обращения через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, VK, ОК и др.).

Если вам поступило сообщение якобы от сотрудника ГЖИ в мессенджере:

1. Не отвечайте на него и не переходите по ссылкам.
2. Перезвоните напрямую сотруднику, если вам известен его рабочий номер.

Напоминаем об официальных каналах коммуникации с Государственной жилищной инспекцией.

Официальные способы подачи обращений:

Дистанционно обращения принимаются через
Портал Госуслуг → https://pos.gosuslugi.ru/ или
ГИС ЖКХ → https://dom.gosuslugi.ru/

Письменное обращение Почтой России или при личном визите по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 114, каб. 102.

Вся официальная информация Государственной жилищной инспекции находится на сайте: https://saratov.gov.ru/gov/auth/zhilinspec/

Будьте бдительны! Официальное общение по вопросам проверок, предписаний и консультаций происходит только по утвержденным каналам связи.

Государственная жилищная инспекция области