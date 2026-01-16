Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram

просмотров: 167

Сотрудники Госжилинспекции не ведут переписку и не принимают обращения через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, VK, ОК и др.).Если вам поступило сообщение якобы от сотрудника ГЖИ в мессенджере:1. Не отвечайте на него и не переходите по ссылкам.2. Перезвоните напрямую сотруднику, если вам известен его рабочий номер.Напоминаем об официальных каналах коммуникации с Государственной жилищной инспекцией.Официальные способы подачи обращений:Дистанционно обращения принимаются черезПортал Госуслуг → https://pos.gosuslugi.ru/ илиГИС ЖКХ → https://dom.gosuslugi.ru/Письменное обращение Почтой России или при личном визите по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 114, каб. 102.Вся официальная информация Государственной жилищной инспекции находится на сайте: https://saratov.gov.ru/gov/auth/zhilinspec/Будьте бдительны! Официальное общение по вопросам проверок, предписаний и консультаций происходит только по утвержденным каналам связи.Государственная жилищная инспекция области