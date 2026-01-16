400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга

просмотров: 160

Всего же, по итогам 2025 года более 16 тыс жителей региона сдали кровь и ее компоненты, что на 10,5% больше, чем в 2024 году, 3400 из них стали донорами впервые в жизни, и это на 8,7 % больше, чем в 2024 году.Этому способствует активная популяризация идеи безвозмездного донорства среди жителей области, проведение массовых мероприятий по теме донорства в различных форматах.Одним из самых значимых стала Всероссийская эстафета «Огонь жизни»! с участием амбассадора Федерального регистра доноров костного мозга Артёма Алискерова. В результате акции 126 доноров сдали кровь и её компоненты, 102 донора вступили в ФРДКМ, а общее количество участников мероприятия достигло более 1, 5 тыс человек.Чтобы стать донором костного мозга, необходимо подать заявку на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга через Единый портал ГОСУСЛУГ. Специалисты Центра Крови по номеру телефона, указанному в заявке, согласуют дату визита в рекрутинговый центр. Во время визита в Центр Крови потенциальный донор должен иметь при себе паспорт, СНИЛС и заполнить необходимые документы для вступления в Регистр, а также пройти медицинский осмотр.«Если во время медицинского осмотра врач не выявит у желающего противопоказаний к процедуре донации клеток костного мозга, тот отправляется на сдачу крови. У потенциального донора забирается 4 мл венозной крови для проведения анализа на генетическую совместимость. После этого донор заносится в Федеральный регистр доноров костного мозга! Если находится генетический близнец, которому понадобится пересадка клеток костного мозга, с донором свяжется сотрудник Регистра.Решение о донации клеток костного мозга - очень серьезный и ответственный поступок, который позволяет подарить шанс на жизнь другому человеку. Мы приглашаем всех, кто готов отдать частичку себя ради спасения жизни другого», - рассказал главный врач Саратовского областного клинического центра крови Алексей Данилов.