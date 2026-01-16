16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга

Саратовский Клинический Центр Крови подключился к работе с Федеральным регистром доноров костного мозга год назад. В январе 2025 года первый донор сдал кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С тех пор уже 400 жителей области пополнили федеральный регистр.

Всего же, по итогам 2025 года более 16 тыс жителей региона сдали кровь и ее компоненты, что на 10,5% больше, чем в 2024 году, 3400 из них стали донорами впервые в жизни, и это на 8,7 % больше, чем в 2024 году.

Этому способствует активная популяризация идеи безвозмездного донорства среди жителей области, проведение массовых мероприятий по теме донорства в различных форматах.

Одним из самых значимых стала Всероссийская эстафета «Огонь жизни»! с участием амбассадора Федерального регистра доноров костного мозга Артёма Алискерова. В результате акции 126 доноров сдали кровь и её компоненты, 102 донора вступили в ФРДКМ, а общее количество участников мероприятия достигло более 1, 5 тыс человек.

Чтобы стать донором костного мозга, необходимо подать заявку на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга через Единый портал ГОСУСЛУГ. Специалисты Центра Крови по номеру телефона, указанному в заявке, согласуют дату визита в рекрутинговый центр. Во время визита в Центр Крови потенциальный донор должен иметь при себе паспорт, СНИЛС и заполнить необходимые документы для вступления в Регистр, а также пройти медицинский осмотр.

«Если во время медицинского осмотра врач не выявит у желающего противопоказаний к процедуре донации клеток костного мозга, тот отправляется на сдачу крови. У потенциального донора забирается 4 мл венозной крови для проведения анализа на генетическую совместимость. После этого донор заносится в Федеральный регистр доноров костного мозга! Если находится генетический близнец, которому понадобится пересадка клеток костного мозга, с донором свяжется сотрудник Регистра.

Решение о донации клеток костного мозга - очень серьезный и ответственный поступок, который позволяет подарить шанс на жизнь другому человеку. Мы приглашаем всех, кто готов отдать частичку себя ради спасения жизни другого», - рассказал главный врач Саратовского областного клинического центра крови Алексей Данилов.