Более 10 тысяч зрителей побывали на новогодних спектаклях в Балашовском драмтеатре

Каждый год Балашовский драматический театр задолго до Нового года готовит праздничные мероприятия, чтобы порадовать своих зрителей и разнообразить их досуг. Новогодний марафон стартовал 20 декабря и завершился 11 января.Премьерная сказка «Шурочка-снегурочка» за время каникул была представлена 14 раз. Хорошим настроением и верой в чудо зарядились 3 500 зрителей. Они отмечали в своих отзывах мастерство артистов, красивые костюмы, декорации, атмосферу погружения в новогоднее волшебство. А 22 декабря с ее героями познакомились ребята, достигшие значительных успехов в обучении, занятиях музыкой, танцами и спортом. После спектакля дети получили сладкие подарки от главы Балашовского муниципального района Михаила Захарова.В вечерней новогодней программе были представлены самые яркие спектакли для взрослой аудитории и семейного просмотра. Особенным успехом пользовались «Ночь перед Рождеством» и «Карнавальная ночь». А комедии «Стас или Встретимся на берегу», «Любовь – книга золотая», «Сослуживцы», «Дон Педро», «Чехов шутит», «Любовь и голуби» радовали коллектив БДТ полными залами.Юным зрителям были представлены зимние сказки «Шурочка – Снегурочка», «Морозко», «Снежная королева», «Снегурушка», а также «Царевна Несмеяна» и богатырская сказка «Никита Кожемяка и Змей Горыныч».Интерактивный новогодний спектакль «Пусть метёт метелица», созданный специально для ребят из Балашовского, Калининского, Аркадакского районов был показан на выездах 21 раз. Более 2000 детей встречали Новый год вместе с артистами в праздничных хороводах и весёлых играх под ёлкойВпервые в Балашовском драматическом театре свои двери распахнула резиденция Деда Мороза, пользовавшаяся популярностью у детей и взрослых.Большой интерес у гостей театра вызвала выставка тематических декораций «Новогодние узоры», которая, одновременно стала фотозоной для посетителей театра. Тысячи зрителей сделали фото на память в уютных интерьерах советской гостиной, у главной ёлки театра с камином, необыкновенной елки в народном стиле и на троне Деда Мороза.- Спектакли театра в это время посетили зрители не только из города и района, но и из Москвы и Санкт-Петербурга, Саратова и Пензы, Воронежа и Борисоглебска. Организованные группы зрителей также приезжали из Калининского, Аркадакского, Ртищевского, Самойловского районов – всего более 300 человек, - рассказала директор театра Татьяна Чучкова.В итоге коллективом театра за время новогодней кампании было организовано 59 мероприятий. В общей сложности заряд положительных эмоций получили более 10215 человек разного возраста.