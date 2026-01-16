16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовцев приглашают присоединиться к проекту «Чтецкие программы»

В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи. Он реализуется по поручению Президента РФ вместе с Министерством просвещения России.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».

Для участников действует система всероссийского рейтинга. Самые активные клубы получают возможность общаться с выдающимися деятелями культуры.

В этом году Общество «Знание» запланировало для победителей ежемесячного рейтинга более 200 встреч с топовыми спикерами. 25 самых активных клубов по итогам полугодий получат брендированную продукцию, включая шкафы для обмена книгами, наборы художественной литературы. Кураторы получат свитшоты и термокружки.

Также в 2026 году участников ждут четыре федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на литературные темы. И столько же совместных литературных викторины с проектом Знание.Игра. Победители викторин получат памятные призы. Летом проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей. Там ребята смогут участвовать в играх по отечественной литературе.

Напомним, проект успешно стартовал в 2025 году. Так, в Саратовской области лидерами проекта стали школа села Питерка и школа №2 р.п. Базарного Карабулака. Здесь с лекциями выступили актеры театра и кино Мария Кожевникова и Михаил Мамаев, Александр Сетейкин.

По информации Российского общества "Знание"