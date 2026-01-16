Саратовцев приглашают присоединиться к проекту «Чтецкие программы»

просмотров: 285

Открыть мир русской классики и зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».Для участников действует система всероссийского рейтинга. Самые активные клубы получают возможность общаться с выдающимися деятелями культуры.В этом году Общество «Знание» запланировало для победителей ежемесячного рейтинга более 200 встреч с топовыми спикерами. 25 самых активных клубов по итогам полугодий получат брендированную продукцию, включая шкафы для обмена книгами, наборы художественной литературы. Кураторы получат свитшоты и термокружки.Также в 2026 году участников ждут четыре федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на литературные темы. И столько же совместных литературных викторины с проектом Знание.Игра. Победители викторин получат памятные призы. Летом проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей. Там ребята смогут участвовать в играх по отечественной литературе.Напомним, проект успешно стартовал в 2025 году. Так, в Саратовской области лидерами проекта стали школа села Питерка и школа №2 р.п. Базарного Карабулака. Здесь с лекциями выступили актеры театра и кино Мария Кожевникова и Михаил Мамаев, Александр Сетейкин.По информации Российского общества "Знание"