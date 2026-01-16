«Рождественское чудо» объединило более 120 детей

просмотров: 235

Благотворительный фонд «Александр Невский» провел в Саратове благотворительный детский праздник «Рождественское чудо». Среди более 120 гостей были ребята с ограниченными возможностями здоровья, их нейротипичные сверстники и члены их семей.Юные артисты водили хороводы, читали новогодние стихи, исполняли рождественские песни и колядки, создавая особую праздничную атмосферу. Клуб-мастерская декоративно-прикладного творчества «Светлица» организовал для юных гостей интерактивные мероприятия и творческие мастер-классы.Все дети - участники праздника получили рождественские подарки. Для тех, кто не смог присутствовать на празднике, волонтеры организовали доставку подарков домой.Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Семья - моя опора в жизни: комплексная психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями ментального развития», поддержанного Фондом президентских грантов.