В Саратовской области в 2025 году капитально отремонтировали 201 многоквартирный дом
Так, в 2025 году фонд капремонта области принял 252 вида строительно-монтажных работ в 201 многоэтажке.
В частности было капитально отремонтировано 83 лифта, больше 130 крыш, а также внутридомовые инженерные коммуникации и фасады.
На все проведенные работы установлен гарантийный срок в 5 лет.
Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда - https://fkr64.ru/.
За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта Саратовской области в национальном мессенджере «MAX» (https://max.ru/id6450999440_gos), а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте" (https://vk.com/fond_kapremonta64) и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/70000001239921).
Министерство строительства и ЖКХ области
