16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области в 2025 году капитально отремонтировали 201 многоквартирный дом

Так, в 2025 году фонд капремонта области принял 252 вида строительно-монтажных работ в 201 многоэтажке.




В частности было капитально отремонтировано 83 лифта, больше 130 крыш, а также внутридомовые инженерные коммуникации и фасады.

На все проведенные работы установлен гарантийный срок в 5 лет.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда - https://fkr64.ru/.

За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта Саратовской области в национальном мессенджере «MAX» (https://max.ru/id6450999440_gos), а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте" (https://vk.com/fond_kapremonta64) и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/70000001239921).

Министерство строительства и ЖКХ области