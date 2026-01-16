В Саратовской области в 2025 году капитально отремонтировали 201 многоквартирный дом

просмотров: 244

В частности было капитально отремонтировано 83 лифта, больше 130 крыш, а также внутридомовые инженерные коммуникации и фасады.На все проведенные работы установлен гарантийный срок в 5 лет.Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на официальном сайте Фонда - https://fkr64.ru/.За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта Саратовской области в национальном мессенджере «MAX» (https://max.ru/id6450999440_gos), а также в официальных группах в соцсетях "ВКонтакте" (https://vk.com/fond_kapremonta64) и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/70000001239921).Министерство строительства и ЖКХ области