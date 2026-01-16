16 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
22:30 | 15 января
Зима в Саратове: жители делятся снежными фотографиями
21:18 | 15 января
Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике
21:09 | 15 января
Согласована кандидатура Андрея Глухова для избрания главы Аткарского района
21:03 | 15 января
В Саратове школьники отметили День Волжского казачьего войска
17:00 | 15 января
Молодых саратовцев, оформивших Пушкинскую карту, приглашают в тетры, музеи и кино
16:00 | 15 января
Ведется набор на военную службу операторов БПЛА, специалистов связи и IT-специалистов
15:30 | 15 января
В кинотеатре «Победа» наградили будущих хранителей наследия
15:27 | 15 января
Эксперт назвал региональные программы в сфере ЖКХ драйвером развития наших городов и сел
14:30 | 15 января
Участились случаи обращения мошенников от лица ГЖИ в мессенджере Telegram
13:00 | 15 января
400 жителей Саратовской области вступили в регистр доноров костного мозга
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Два новых модульных объекта здравоохранения появятся в селах Федоровского района в рамках нацпроекта

Новости / Здоровье
Установка ФАПа в селе Еруслан и отделения врача общей (семейной) практики с дневным стационаром в селе Долина будет осуществляться в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.



Оба населённых пункта являются крупными, а медицинскую помощь здесь оказывают порядка 2 тыс жителям.

В настоящее время выполнен первый этап работ — заключён договор на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков под будущие медицинские объекты.

Дальнейшая реализация проекта будет осуществляться поэтапно, в строгом соответствии с утверждённой дорожной картой.

Главный врач Федоровской районной больницы Евгений Ковалев отметил: «Для больницы и жителей района это важный и долгожданный проект. Появление ФАПа в селе Еруслан и отделения врача общей практики с дневным стационаром в селе Долина позволит максимально приблизить медицинскую помощь к жителям. Мы подходим к реализации проекта системно в тесном взаимодействии с администрацией района. Наша задача — чтобы новые объекты начали работать эффективно и были действительно удобны для жителей».

Программа модернизации первичного звена изначально была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».