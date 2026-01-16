Опубликован регламент 2 сезона проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ»
Опубликован обновленный регламент проекта для работающей молодёжи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодёжный труд).
Проект включает в себя два этапа:
1. Региональные отборочные этапы — проводятся в срок до 20 июня 2026 года.
2. Окружной финал — состоится в первой декаде августа 2026 года в Пермском крае. В финале примут участие 14 команд.
В окружной финал проходят победители от каждого региона ПФО. На региональном этапе участники представляют свои организации. Для участия в финальном этапе предусмотрена возможность формирования сборных команд из числа лучших участников регионального уровня.