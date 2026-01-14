Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи

просмотров: 172

Лыгин отметил, что несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.«Регион накрыл сильный снегопад, но, несмотря на сложившуюся обстановку, коммунальные службы города работают в режиме нон-стоп. Мы, жители, видим результат их тяжелого труда. Большинство тротуаров приведены в нормативное состояние», - отметил он.Вместе с тем, парламентарий обратил внимание на проблемы в отдельных дворах, где управляющие компании не всегда справляются с большими объемами снега.«Не все УК справляются со стихией оперативно. Жители это понимают и помогают расчищать дворы», - подчеркнул Лыгин.В ветеранских организациях поддержали мнение депутата, отметив, что взаимовыручка всегда была сильной стороной саратовцев.Член совета ветеранов Ленинского района Саратова Александр Булин обратился к жителям города с призывом объединиться и помочь в расчистке дворов от последствий масштабного снегопада.Он подчеркнул, что, несмотря на круглосуточную работу в усиленном режиме, коммунальщики физически не могут быстро справиться с таким объёмом снега в одиночку.«Снег - это не беда, это повод проявить нашу общую заботу о своём городе и друг о друге», - поделился Александр Геннадьевич.