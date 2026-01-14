14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи

Новости
В условиях масштабного снегопада, накрывшего Саратовскую область, депутат областной Думы, участник специальной военной операции Дмитрий Лыгин («Единая Россия») отметил взаимопомощь жителей.


Лыгин отметил, что несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

«Регион накрыл сильный снегопад, но, несмотря на сложившуюся обстановку, коммунальные службы города работают в режиме нон-стоп. Мы, жители, видим результат их тяжелого труда. Большинство тротуаров приведены в нормативное состояние», - отметил он.

Вместе с тем, парламентарий обратил внимание на проблемы в отдельных дворах, где управляющие компании не всегда справляются с большими объемами снега.
«Не все УК справляются со стихией оперативно. Жители это понимают и помогают расчищать дворы», - подчеркнул Лыгин.

В ветеранских организациях поддержали мнение депутата, отметив, что взаимовыручка всегда была сильной стороной саратовцев.
Член совета ветеранов Ленинского района Саратова Александр Булин обратился к жителям города с призывом объединиться и помочь в расчистке дворов от последствий масштабного снегопада.

Он подчеркнул, что, несмотря на круглосуточную работу в усиленном режиме, коммунальщики физически не могут быстро справиться с таким объёмом снега в одиночку.

«Снег - это не беда, это повод проявить нашу общую заботу о своём городе и друг о друге», - поделился Александр Геннадьевич.