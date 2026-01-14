Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие

просмотров: 165

Лидерами в обращении за поддержкой стали предприятия и организации города Саратова, Энгельсского, Пугачевского и Красноармейского районов.Всего с начала деятельности фонд предоставил 1,6 тыс. поручительств на общую сумму 7,6 млрд рублей. Это помогло предпринимателям привлечь 20,8 млрд руб. кредитных средств.Гарантийный фонд оказывает поддержку в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Бизнесу предоставляются поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма поручительства - 25 млн рублей.