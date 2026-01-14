14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие

Новости
По итогам 2025 года Гарантийный фонд Саратовской области предоставил 108 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 655 млн рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 2,04 млрд рублей. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности и вложение во внеоборотные активы.


Лидерами в обращении за поддержкой стали предприятия и организации города Саратова, Энгельсского, Пугачевского и Красноармейского районов.

Всего с начала деятельности фонд предоставил 1,6 тыс. поручительств на общую сумму 7,6 млрд рублей. Это помогло предпринимателям привлечь 20,8 млрд руб. кредитных средств.

Гарантийный фонд оказывает поддержку в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Бизнесу предоставляются поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма поручительства - 25 млн рублей.