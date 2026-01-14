Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»

просмотров: 187

В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин вне зависимости от своего направления подготовки.«Успех студентов из Саратовской области доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады 345 обучающихся 11 вузов региона откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития. Желаю успехов!» – поделился генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Заключительный этап стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.«94 студента Поволжского института управления имени П. А. Столыпина (филиала) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ вышли в заключительный этап. Вуз стал лидером в Саратовской области. Также активно проявили себя обучающиеся Саратовской государственной юридической академии (70) и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (58), а самыми востребованными дисциплинами в регионе стали «Юриспруденция», «Экономическая и корпоративная безопасность», «Специальное (дефектологическое) образование», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.По информации организаторов