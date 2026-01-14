14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада

На дороги регионального значения вышло 286 единиц снегоуборочной техники. 17 единиц работало в Энгельсском районе, 15 - в Хвалынском, по 14 - в Балашовском и Турковском.


В Саратове на транзитных маршрутах число задействованной техники увеличили до 42 единиц. Работы по механизированной уборке областных дорог в черте областного центра велись по всем четырём маршрутам: очистка проезжей части от снега и её обработка хлоридом. На эти работы задействовали 14 комбинированных дорожных машин.

Помимо этого, в ликвидации последствий снегопада работали погрузчики, бобкэты и другая спецтехника (28 единиц). Снег этой ночью вывозили на участках транзитных маршрутов по улицам Чернышевского, Соколовая, Большая Горная, проспект Строителей, Шехурдина. 

Всего за эту ночь на транзитных маршруты Саратова было израсходовано 170 тонн чистого хлорида.

Всего с начала зимнего содержания транзитных дорог в Саратове израсходовали более 5 тысяч тонн противогололедных материалов.

Специалисты министерства дорожного хозяйства области напоминают, что получить оперативную информацию о ситуации на дорогах регионального значения можно по телефону "горячей линии" Центральной диспетчерской службы: 8 (8452) 499-227