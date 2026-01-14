Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада

просмотров: 186

В Саратове на транзитных маршрутах число задействованной техники увеличили до 42 единиц. Работы по механизированной уборке областных дорог в черте областного центра велись по всем четырём маршрутам: очистка проезжей части от снега и её обработка хлоридом. На эти работы задействовали 14 комбинированных дорожных машин.Помимо этого, в ликвидации последствий снегопада работали погрузчики, бобкэты и другая спецтехника (28 единиц). Снег этой ночью вывозили на участках транзитных маршрутов по улицам Чернышевского, Соколовая, Большая Горная, проспект Строителей, Шехурдина.Всего за эту ночь на транзитных маршруты Саратова было израсходовано 170 тонн чистого хлорида.Всего с начала зимнего содержания транзитных дорог в Саратове израсходовали более 5 тысяч тонн противогололедных материалов.Специалисты министерства дорожного хозяйства области напоминают, что получить оперативную информацию о ситуации на дорогах регионального значения можно по телефону "горячей линии" Центральной диспетчерской службы: 8 (8452) 499-227