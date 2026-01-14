14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
Сильный снег сегодня днем шел в Аркадакском, Воскресенском, Гагаринском, Новобурасском, Турковском, Хвалынском и Энгельсском районах. В остальных – снег, морось, низовая метель.
 
Вне муниципального образования «Город Саратов» большее количество техники на региональных дорогах работало в Вольском районе – 21 единица, в Энгельсском – 18, в Турковском, Татищевском, Хвалынском, Балашовском и Балтайском по 13 единиц снегоуборочной техники. Преимущественно, были задействованы комбинированные дорожные машины (КДМ) – 194 единицы, а также грейдеры и спецтехника.
 
В течение дня дорожниками на обработку проезжей части было израсходовано почти 2400 тыс. тонн противогололедных материалов.
 
В ночь работы на дорогах регионального значения будут продолжены. Узнать о ситуации на областных дорогах жители могут по телефону «горячей линии» Единой центральной службы: 8 (8452) 499-227