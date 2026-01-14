Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме

просмотров: 253

«Снег в Саратове – это не новость, – говорит пенсионерка Мария Ивановна, наблюдая за тем, как дворники расчищают тротуар. – Живу в Саратове более полувека, видела зимы куда более снежные и холодные. Зима вообще такое время года, без снега не бывает. Главное, чтобы убирали вовремя».И действительно, коммунальные службы действуют в усиленном режиме. На улицах города работает снегоуборочная техника, тротуары и дороги постепенно расчищаются.«Конечно, неудобства есть, – признает молодой отец, толкающий коляску по заснеженной улице. – Но я уверен, что все уберут. Просто нужно немного подождать, набраться терпения».Стараются не паниковать и саратовские водители, столкнувшиеся с плотным траффиком на городских улицах.«Чего греха таить, зима – она и есть зима. Не на Мальдивах живем. Бывает снег, бывает лед. Главное – не спешить, держать дистанцию и быть внимательным. А коммунальщикам в нашем городе к такому не привыкать: может, не сразу, может, не в одночасье, но справятся с последствиями стихии», - уверен водитель маршрутного автобуса Александр.Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что к расчистке дорог на территории региона привлечено свыше 1500 единиц спецтехники. Также по поручению главы региона руководители всех структур, отвечающих за дорожно-коммунальный комплекс, в период снегопадов перешли на круглосуточный режим работы.