14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме

Саратов не в первый раз за текущую зиму оказался под снежным покровом, и, как это часто бывает, мнения жителей разделились. Однако, многие саратовцы демонстрируют удивительное спокойствие и даже оптимизм.



«Снег в Саратове – это не новость, – говорит пенсионерка Мария Ивановна, наблюдая за тем, как дворники расчищают тротуар. – Живу в Саратове более полувека, видела зимы куда более снежные и холодные. Зима вообще такое время года, без снега не бывает. Главное, чтобы убирали вовремя».

И действительно, коммунальные службы действуют в усиленном режиме. На улицах города работает снегоуборочная техника, тротуары и дороги постепенно расчищаются.

«Конечно, неудобства есть, – признает молодой отец, толкающий коляску по заснеженной улице. – Но я уверен, что все уберут. Просто нужно немного подождать, набраться терпения».

Стараются не паниковать и саратовские водители, столкнувшиеся с плотным траффиком на городских улицах.

«Чего греха таить, зима – она и есть зима. Не на Мальдивах живем. Бывает снег, бывает лед. Главное – не спешить, держать дистанцию и быть внимательным. А коммунальщикам в нашем городе к такому не привыкать: может, не сразу, может, не в одночасье, но справятся с последствиями стихии», - уверен водитель маршрутного автобуса Александр.

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что к расчистке дорог на территории региона привлечено свыше 1500 единиц спецтехники. Также по поручению главы региона руководители всех структур, отвечающих за дорожно-коммунальный комплекс, в период снегопадов перешли на круглосуточный режим работы.