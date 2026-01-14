14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
С 9 по 11 января в г. Тбилиси (Грузия) состоялась международная Премьер-лига по каратэ «Karate one Series A», рейтинговый турнир Всемирной федерации каратэ (WKF). Турнир собрал более 1200 участников из 77 стран мира.

Спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва им. С.Р.Ахмерова Александра Мешкова, проведя 7 победных поединков, завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг и вошла в топ 25 лучших спортсменов мирового рейтинга.

Подготовил спортсменку тренер-преподаватель Сергей Лазарев.