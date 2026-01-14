Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»

просмотров: 244

С 9 по 11 января в г. Тбилиси (Грузия) состоялась международная Премьер-лига по каратэ «Karate one Series A», рейтинговый турнир Всемирной федерации каратэ (WKF). Турнир собрал более 1200 участников из 77 стран мира.Спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва им. С.Р.Ахмерова Александра Мешкова, проведя 7 победных поединков, завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг и вошла в топ 25 лучших спортсменов мирового рейтинга.Подготовил спортсменку тренер-преподаватель Сергей Лазарев.