Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков

В Саратовской области в 2025 году свыше 11,4 тысячи подростков нашли подработку при содействии территориальных кадровых центров, действующих под единым брендом «Работа России». По традиции наибольшее количество ребят – более 8,5 тысячи человек – были временно трудоустроены во время летних каникул.

Карьерные консультанты кадровых центров помогали юным соискателям подобрать подходящую работу, следили за соблюдением трудовых прав подростков.

Подросткам предлагали вакансии в образовательных и медицинских учреждениях, детских лагерях и органах местного самоуправления. Ребята работали вожатыми, артистами, подсобными рабочими, дворниками и курьерами.

Кроме того, большое внимание специалисты кадровых центров продолжили уделять профориентации школьников. В 2025 году в области прошло 987 профориентационных мероприятий, в которых приняли участие почти 20 тысяч подростков.

На встречах ребятам рассказывали о востребованных профессиях, возможностях обучения, правилах выбора будущей специальности и трудовых правах несовершеннолетних.

Также для школьников было организовано 89 профориентационных туров на предприятия и в организации области. В них приняли участие свыше 1,7 тысячи человек. Такие поездки помогают подросткам увидеть рабочий процесс изнутри и понять, какая профессия им действительно интересна.

«Программа временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время продолжится и в 2026 году. Через кадровые центры несовершеннолетние трудоустраиваются с соблюдением всех требований трудового законодательства на рабочие места, прошедшие специальную оценку условий труда. Помимо заработной платы ребята получают материальную поддержку из областного и муниципальных бюджетов», – рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

Подробную информацию о программе подростковой занятости можно узнать по номеру «горячей» линии Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.