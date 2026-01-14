Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега

14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
По данным оперативного мониторинга, во всех социозащитных учреждениях Саратовской области, в том числе организациях с круглосуточным пребыванием людей, обеспечивается своевременная очистка прилегающих территорий и крыш от снега.

«До стабилизации погодных условий на постоянном контроле находится ситуация с очисткой подъездных путей управлений социальной поддержки населения, комплексных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров помощи семье и детям, социально-оздоровительных центров, реабилитационных учреждений области. Принимаются все меры для комфорта получателей социальных услуг», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

По вопросам, связанным с уборкой снега в учреждениях, подведомственных министерству, можно обратиться по единому номеру ведомства: 8-800-775-21-09.