Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега

По данным оперативного мониторинга, во всех социозащитных учреждениях Саратовской области, в том числе организациях с круглосуточным пребыванием людей, обеспечивается своевременная очистка прилегающих территорий и крыш от снега.«До стабилизации погодных условий на постоянном контроле находится ситуация с очисткой подъездных путей управлений социальной поддержки населения, комплексных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров помощи семье и детям, социально-оздоровительных центров, реабилитационных учреждений области. Принимаются все меры для комфорта получателей социальных услуг», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.По вопросам, связанным с уборкой снега в учреждениях, подведомственных министерству, можно обратиться по единому номеру ведомства: 8-800-775-21-09.