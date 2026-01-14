14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
Приём заявок на участие открыт до 28 января 2026 года
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»


По инициативе Добровольческого отряда «Тигр» и журнала «Судьба» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив» проводится второй сезон конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов». Конкурс носит имя Героя России Сергея Ефремова, легендарного командира отряда «Тигр», погибшего при освобождении Курской области.

Целью конкурса является пропаганда духовно-нравственных ценностей через форму плаката. К участию приглашаются художники, дизайнеры, творческие коллективы и все желающие. Приём работ - до 28 января 2026 года.

Напомним, первый сезон конкурса, проходивший с февраля по апрель 2025 года, показал высокую активность участников: почти 3 200 работ из 84 регионов России и зарубежных стран. 73% участников составила молодежь в возрасте от 10 до 21 года.

Победители первого сезона в 13 номинациях и 20 детей в категории «Надежда России» получили заслуженное признание, их работы были представлены на выставках в более чем 30 регионах страны.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на официальном сайте конкурса «Время смыслов» https://время-смыслов.рф/.

По информации Оргкомитета конкурса