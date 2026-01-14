Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»

просмотров: 316

По инициативе Добровольческого отряда «Тигр» и журнала «Судьба» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив» проводится второй сезон конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов». Конкурс носит имя Героя России Сергея Ефремова, легендарного командира отряда «Тигр», погибшего при освобождении Курской области.Целью конкурса является пропаганда духовно-нравственных ценностей через форму плаката. К участию приглашаются художники, дизайнеры, творческие коллективы и все желающие. Приём работ - до 28 января 2026 года.Напомним, первый сезон конкурса, проходивший с февраля по апрель 2025 года, показал высокую активность участников: почти 3 200 работ из 84 регионов России и зарубежных стран. 73% участников составила молодежь в возрасте от 10 до 21 года.Победители первого сезона в 13 номинациях и 20 детей в категории «Надежда России» получили заслуженное признание, их работы были представлены на выставках в более чем 30 регионах страны.Подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на официальном сайте конкурса «Время смыслов» https://время-смыслов.рф/.По информации Оргкомитета конкурса