На региональных дорогах работает более 270 единиц снегоуборочной техники

Непростые погодные условия сегодня в ряде районов. В Калининском, например, метель и сильный ветер, в Лысогорском, Самойловском, Турковском, Балашовском, Романовском, Балтайском, Базарно-Карабулаксом, Новобурасском и других районах идет снег.На автомобильной дороге «Самойловка - Казачка» сегодня в ночь наблюдались заносы. Сейчас движение восстановлено. Каждый такой случай дорожники отрабатывают индивидуально.На региональных дорогах в Саратове в ночь работало порядка 30-ти единиц снегоуборочной техники. Проводилась очистка транзитных маршрутов и вывоз снега, обработка противогололедными материалами. Сегодня днем работы по вывозу снега будут продолжены на Большой Горной (от Горького в сторону Радищева), Чернышевского и по проспекту 50 лет Октября.Специалисты министерства дорожного хозяйства области призывают жителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Узнать о ситуации на региональных дорогах, вы можете по телефону «горячей линии» Центральной диспетчерской службы: 8 (8452) 499-227Министерство дорожного хозяйства