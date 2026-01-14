14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
15:48 | 13 января
Вместе против сугробов: жители поддержали призыв к взаимопомощи
13:29 | 13 января
Предприниматели Саратовской области привлекли более 20 млрд рублей на развитие
12:20 | 13 января
Саратовская область вошла в топ-20 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
09:27 | 13 января
Всю ночь областные дорожники устраняли последствия снегопада
17:55 | 12 января
Сегодня днем на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники
16:00 | 12 января
Коммунальные службы Саратова действуют в усиленном режиме
15:00 | 12 января
Александра Мешкова завоевала золото международной Премьер-лиги по каратэ «Karate one Series A»
14:00 | 12 января
Кадровые центры в 2025 году трудоустроили 11,4 тысячи подростков
13:17 | 12 января
Территории социозащитных учреждений оперативно расчищаются от снега
10:04 | 12 января
Саратовцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов»
Горячие линии Саратова: транспорт, уборка снега и состояние дорог — куда звонить жителям?

Новости
По вопросам транспортного обслуживания можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (8452) 240-240.




По вопросам уборки снега и ликвидации последствий непогоды в Саратове горожане могут обратиться на круглосуточную горячую линию Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8452) 659-659.

По вопросам уборки снега во дворах необходимо звонить в Управляющую компанию по телефону, указанному в квитанции за ЖКУ или оставить заявку в мобильном приложении Госуслуги. Дом.

О состоянии дорог регионального значения можно узнать по телефону горячей линии Центральной диспетчерской службы
8 (8452) 499-227.