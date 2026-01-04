Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
В период новогодних праздников в нашей стране традиционно проходит Декада спорта и здоровья. В 2026 году во всех муниципалитетах Саратовской области запланировано более 230 массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Это соревнования и турниры, фестивали, «весёлые старты», лыжные и конькобежные катания, а также выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и многое другое.
Соревнования пройдут по разным видам спорта: баскетболу, волейболу, футзалу, плаванию, боксу, настольному теннису, шахматам, шашкам, скандинавской ходьбе и другим.
Главная цель Декады спорта и здоровья — привлечь как можно больше жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом в период новогодних каникул, популяризировать здоровый образ жизни и повысить социальную активность населения.
