Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова

В дни новогодних каникул музей приглашает саратовцев и гостей города на выставку «Зимние люди, или как мы согревались».Рождественская выставка в Доме Павла Кузнецова постарается погрузить в непередаваемую атмосферу зимнего настроения 50-х – 70-х годов ХХ века. Советский Новый год — это праздник больших компаний и дружественных застолий.На выставке представлены настоящая елка с советскими игрушками, ретро-комната с мебелью и предметами советского быта. Здесь можно увидеть коллекции удивительных ватных игрушек современных саратовских мастериц, открыт кинозал, где демонстрируются редчайшие кадры саратовских зимних людей 40-х –70-х годов прошлого века.Выставка работает до 10 февраля 2026 года.Министерство культуры области