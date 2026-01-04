4 ЯНВАРЯ 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
23:16 | 03 января
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
11:30 | 03 января
Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
10:30 | 03 января
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова
09:45 | 03 января
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова

Новости
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова



В дни новогодних каникул музей приглашает саратовцев и гостей города на выставку «Зимние люди, или как мы согревались».
Рождественская выставка в Доме Павла Кузнецова постарается погрузить в непередаваемую атмосферу зимнего настроения 50-х – 70-х годов ХХ века. Советский Новый год — это праздник больших компаний и дружественных застолий.

На выставке представлены настоящая елка с советскими игрушками, ретро-комната с мебелью и предметами советского быта. Здесь можно увидеть коллекции удивительных ватных игрушек современных саратовских мастериц, открыт кинозал, где демонстрируются редчайшие кадры саратовских зимних людей 40-х –70-х годов прошлого века.

Выставка работает до 10 февраля 2026 года.

Министерство культуры области