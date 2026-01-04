Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
В 27 районах идёт снег, в том числе снег и низовая метель наблюдаются в Аркадаском, Балашовском, Калининском, Ершовском, Краснопартзанском, Петровском, Романовском, Ртищевском, Советском, Турковском и Татищевском районах. Температура воздуха колеблется от -2 С ( Турковский район) до -15 (Дергачевский, Озинский).
В непростых погодных условиях, порой с плохой видимостью, дорожники продолжают работы: идет расчистка автотрасс от снега, обработка дорог, где требуется песчано-соляной смесью. За ночь её израсходовано на региональных дорогах 835 тонн.
Уважаемые автолюбители, воздержитесь, по возможности, от поездок на дальние расстояния.
Напоминаем,о ситуации на дорогах регионального значения можно узнать по телефону ЦДС (горячая линия) 8 (8452) 499-227
