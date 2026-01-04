Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме

просмотров: 169

В непростых погодных условиях, порой с плохой видимостью, дорожники продолжают работы: идет расчистка автотрасс от снега, обработка дорог, где требуется песчано-соляной смесью. За ночь её израсходовано на региональных дорогах 835 тонн.Уважаемые автолюбители, воздержитесь, по возможности, от поездок на дальние расстояния.Напоминаем,о ситуации на дорогах регионального значения можно узнать по телефону ЦДС (горячая линия) 8 (8452) 499-227