4 ЯНВАРЯ 2026 ВОСКРЕСЕНЬЕ
23:16 | 03 января
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
11:30 | 03 января
Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
10:30 | 03 января
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова
09:45 | 03 января
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме

В 27 районах идёт снег, в том числе снег и низовая метель наблюдаются в Аркадаском, Балашовском, Калининском, Ершовском, Краснопартзанском, Петровском, Романовском, Ртищевском, Советском, Турковском и Татищевском районах. Температура воздуха колеблется от -2 С ( Турковский район) до -15 (Дергачевский, Озинский).


В непростых погодных условиях, порой с плохой видимостью, дорожники продолжают работы: идет расчистка автотрасс от снега, обработка дорог, где требуется песчано-соляной смесью. За ночь её израсходовано на региональных дорогах 835 тонн.

Уважаемые автолюбители, воздержитесь, по возможности, от поездок на дальние расстояния.

Напоминаем,о ситуации на дорогах регионального значения можно узнать по телефону ЦДС (горячая линия) 8 (8452) 499-227