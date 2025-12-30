30 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
16:03 | 29 декабря
В Саратовской области заработная плата выросла более чем на 15%
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!

Новости / Здоровье
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!


Дорогие наши пациенты и жители города!

В этот праздничный день коллектив стоматологии «ВИНИР»
от всего сердца поздравляет вас! Пусть этот день будет наполнен теплыми улыбками, радостными встречами и искренними пожеланиями близких.

Здоровье – главная ценность, а здоровая и красивая улыбка – его неотъемлемая часть, источник уверенности и внутреннего благополучия. Мы гордимся тем, что наша экспертная команда и современные технологии помогают вам сохранять и преумножать это богатство на долгие годы.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и поводов для радости в каждом дне. Пусть ваши улыбки будут сиять искренне и беззаботно!

С уважением и заботой,
Команда стоматологии «ВИНИР».

«Для нас ценно, что пациенты выбирают нас для заботы о себе и близких . Наша философия — это комплексный подход, при котором эстетика является гармоничным продолжением безупречного здоровья полости рта. Мы создаем не просто красивые улыбки, а надежные основы для вашего комфорта и уверенности на всю жизнь» – генеральный директор стоматологии «ВИНИР», врач-стоматолог ортопед, имплантолог, Дмитрий Сергеевич Бекшанов.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
Рекламодатель - ООО Медицинская Клиника "Винир"
Erid: 2SDnjbodxRW