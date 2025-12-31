31 декабря 2025 СРЕДА
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
15:00 | 30 декабря
Пункты проката детских вещей действуют в пяти районах области
14:00 | 30 декабря
В 2025 году 1,8 тысячи многодетных семей реализовали право на региональный маткапитал
12:30 | 30 декабря
Охотничьи инспекторы провели в уходящем году около 6000 рейдов
12:11 | 30 декабря
Стоматология «ВИНИР» поздравляет с наступающим Новым годом!
11:30 | 30 декабря
В Энгельсе участники турнира вышли на «КиберСтарт»
10:00 | 30 декабря
Почувствовать зимнее настроение прошлого века можно на выставке в Доме Павла Кузнецова
09:03 | 30 декабря
В Саратове к ликвидации последствий снегопада минувшей ночью привлекли более 200 единиц спецтехники
17:00 | 29 декабря
Саратовская юридическая академия – лучшая в номинации «Погружение в профессию»
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь

31 декабря в Саратовской области завершается сезон охоты на боровую дичь (вальдшнепа), а в первый день нового, 2026 года, закончится сезон охоты для охотников - владельцев охотничьих собак.


Напоминаем, что охотникам, в чьи разрешения был вписан вальдшнеп, и граждан, охотившихся на боровую, степную и полевую дичь с собаками, необходимо направить сведения о добытой дичи в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства в течение 20 дней - до 20 и 21 января соответственно.

Данные направляйте по месту получения. Если охотились на территории общедоступных охотничьих угодий - в комитет по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, стр. 1 - нарочно, курьером либо по почте (рекомендуем заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения).

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области