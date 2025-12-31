В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь

просмотров: 125

Напоминаем, что охотникам, в чьи разрешения был вписан вальдшнеп, и граждан, охотившихся на боровую, степную и полевую дичь с собаками, необходимо направить сведения о добытой дичи в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства в течение 20 дней - до 20 и 21 января соответственно.Данные направляйте по месту получения. Если охотились на территории общедоступных охотничьих угодий - в комитет по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, стр. 1 - нарочно, курьером либо по почте (рекомендуем заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения).Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области